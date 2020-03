PROMOZIONI E RETROCESSIONI CON PLAY OFF E PLAY OUT SENZA FINIRE I CAMPIONATI. COSA NE PENSATE?

Promozioni e retrocessioni con play off e play out senza finire i campionati. Prendendo spunto da ciò che è stato proposto e ipotizzato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina per quanto riguarda i campionati professionistici, potremmo sbizzarrirci; CON VOI, per fantasticare su come terminare i tornei dilettantistici. Nel sondaggio pubblicato sul nostro sito www.dilettantissimo.tv, viene esposta in sintesi la proposta di Gravina (CLICCA QUI).

La proposta di Gravina: sono queste dunque le possibilità dal Presidente della FIGC. Cosa ne pensate? Secondo voi potrebbe essere adattato ai campionati dilettantistici?

Ecco il pensiero di Silvio Frangioni, Presidente del San Desiderio:

” Opzione Playout e Playoff ci possono stare, saranno fortunate le squadre di mezza classifica. Per i dilettanti direi: stop ai campionati giovanili di ogni grado. E tanta collaborazione per trovare dei turni infrasettimanali per portare a termine tutto. Nel mio caso ho anche una coppa da terminare e quella la vorrei finire, se vogliono farci disputare playoff e playout adesso per me va bene, nello specifico della Prima B la Ciassetta è già retrocessa ma la Voltrese rientra nel calderone, mentre se continuassimo vincerebbe di 12/15 punti“.



Questa invece la proposta di Andrea Bacigalupo, tecnico della Cogornese:

“E’ una scelta tutt’altro che semplice da fare! Sicuramente qualsiasi scelta che verrà presa farà felici alcune squadre e altre squadre invece resteranno deluse“.









