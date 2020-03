PROMOZIONI E RETROCESSIONI CON PLAY OFF E PLAY OUT SENZA FINIRE I CAMPIONATI. COSA NE PENSATE?

Promozioni e retrocessioni con play off e play out senza finire i campionati. Prendendo spunto da ciò che è stato proposto e ipotizzato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina per quanto riguarda i campionati professionistici, potremmo sbizzarrirci; CON VOI, per fantasticare su come terminare i tornei dilettantistici. Nel sondaggio pubblicato sul nostro sito www.dilettantissimo.tv, viene esposta in sintesi la proposta di Gravina (CLICCA QUI).

La proposta di Gravina: sono queste dunque le possibilità dal Presidente della FIGC. Cosa ne pensate? Secondo voi potrebbe essere adattato ai campionati dilettantistici?

Ecco il pensiero di Manuel Arena, giocatore del Forza e Coraggio:

“Personalmente mi associo a chi dice che, in caso di stop definitivo, bisognerebbe ripartire con le solite squadre nelle medesime categorie, annullando sia promozioni che retrocessioni. Vi spiego il perchè: è vero che ci sono squadre che hanno un vantaggio talmente netto che avrebbero quasi sicuramente vinto il campionato (vedi Benevento in Serie B, Monza in Serie C); però mi chiedo come si possa assegnare una vittoria in caso di pochi punti di distacco.

Nel nostro caso ad esempio (Promo B, ndr), il Cadimare in questo momento è primo in classifica, ma staccato di pochissimo: il Canaletto deve recuperare la partita con il Golfo PRCA e potrebbe potenzialmente agganciare in vetta il Cadimare. Con ancora così tanti punti da assegnare, visto che mancano otto giornate: come fai a dare il titolo ad una squadra che è prima adesso, ma di pochissimi punti?

Quindi, anche se ci rimetterebbero certamente le squadre che ad oggi hanno un netto vantaggio in prima posizione, io sarei propenso a ripartire, tutto invariato, dall’anno prossimo. Questo è il mio pensiero“.



CLICCA QUI per l’articolo con il sondaggio avviato da Dilettantissimo partendo dalla proposta di Gravina.

CLICCA QUI per l’articolo di Dilettantissimo contenente l’ultimo decreto ministeriale

CLICCA QUI per l’articolo con le FAQ e le risposte sul Coronavirus



Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!