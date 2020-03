"il gol del pomeriggio": la rete di insolito

“IL GOL DEL POMERIGGIO”: la nuova rubrica di Dilettantissimo! Un gol a merenda, insieme ai biscotti; ci sarà anche il vostro? Per scoprirlo, seguiteci ogni giorno sui nostri social! Oggi abbiamo selezionato la rete di Insolito (Ceriale) in VENTIMIGLIA-CERIALE (1-3).

La rete, realizzata il 12 gennaio 2020 nella 16ª giornata di Promozione A, portò il Ceriale sul definitivo risultato di 1-3 sul Ventimiglia: ecco il servizio completo confezionato dal nostro Simone Maggi (immagini di Franco Rebaudo).

“il Gol del pomeriggio”: Promozione, 16ª giornata: VENTIMIGLIA-CERIALE 1-3: la rete di Insolito al 63′ minuto.

Prima della sosta, Giammarco Insolito ha realizzato in questo campionato un totale di 6 reti, l’ultima delle quali nella 18ª giornata di Promozione (A) nel match casalingo contro l’Arenzano di mister Manetti. Qualche curiosità: quattro delle sei reti stagionali sono state realizzate dal classe ’99 del Ceriale in trasferta: in casa ha segnato appunto, con l’Arenzano e contro il Via dell’Acciaio.

