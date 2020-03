“IL GOL DEL POMERIGGIO”: LA NUOVA RUBRICA DI DILETTANTISSIMO! UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI MINCOLELLI (ANPI) IN ANPI-MULTEDO, TERMINATA 3-1 LO SCORSO 4 NOVEMBRE 2019.

Prima Categoria B, 7ª giornata: appuntamento imperdibile, sfida ai piani altissimi quella tra ANPI-MULTEDO, finita 3-1 in favore dei padroni di casa.

A sbloccare l’incontro ci pensa Branca all’11’ su suggerimento di Mincolelli, azione targata da due dei numerosi ex Bargagli in squadra, con il secondo che va a raddoppiare il risultato in favore dell’Anpi al 34′. La chiude virtualmente Torromino all’80’, perché la rete del Multedo di Harusha funge solo da così detto “gol della bandiera”.

È proprio la seconda rete di Mincolelli a diventare “IL GOL DEL POMERIGGIO” da noi selezionato oggi! Ecco la clip con il gol, che potrete trovare anche sulla nostra pagina Instagram:

CURIOSITA’: sono cinque le reti in stagione del classe ’93, siglate contro Multedo, Cella, San Quirico e Torriglia; a quest’ultimi ha segnato sia all’andata che al ritorno! Ancora un dato interessante: tre dei cinque gol siglati da Davide Mincolelli son valsi il 2-0 (temporaneo o definitivo, contro Multedo, San Quirico e all’andata col Torriglia), in un caso il 2-1 (al 90′ nella partita di ritorno contro il Torriglia) e l’1-1 che da cui poi ha scaturito la vittoria dell’Anpi contro il Cella. Tutti gol molto importanti!

Ecco il servizio completo del match di Tommaso Imperato, con le immagini di Fabio lo Grasso. Buona visione!

