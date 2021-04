Da domenica prossima partirà un nuovo concorso a premi introdotto dal nostro sponsor “BALILLA CAFFE”. LE SCHEDINE DI DILETTANTISSIMO!

Tramite i nostri canali social (Instagram e Facebook), potrete partecipare inviandoci la vostra schedina dei segni (1-X-2) comprensiva dei risultati finale. (Esempio Sestrese- Fezzanese X risultato 1-1).

Questa dovrà comprendere le 6 partite di Eccellenza (gironi A e B), ma anche le 5 squadre liguri di Serie D (Imperia, Lavagnese, Sanremese, Sestri Levante e Vado).

Vincerà colui che azzeccherà più segni vincenti in caso di ex equo colui che avrà indovinato più risultati.

In caso di ulteriore parità colui che nei risultati ha inserito il maggior numero di gol.

In palio ogni settimana, per chi riuscirà ad azzeccare più segni e risultati delle partite ci sarà una fornitura di caffè offerta dal nostro sponsor BALILLA.

Cialde compatibili per macchine nespresso o Lavazza oppure confezioni di caffè sfuso.



La schedina per essere valida dovrà essere inviata entro le 12 della sabato antecedente alle gare del Weekend.

Ogni utente potrà inviare una sola schedina con un unico segno ed in unico risultato.





Le schedine devono essere inserite con commenti nel post “La schedina della settimana”. (visibile sia su Facebook che su Instagram). In modo da essere visibili a tutti gli utenti e per migliorare la raccolta da parte nostra

