Ora le promozioni sono ufficiali, e la Sestrese celebra così l’impresa verdestellata. Ecco la nota ufficiale pubblicata sui portali social della società:

«Abbiamo aspettato, abbiamo atteso l’ufficialità¡, adesso però festeggiamo con gli interessi. Per tutti… con tutti. Perché ce lo meritiamo, perché i numeri di quello che abbiamo fatto in questi due anni parlano da soli. E se a qualcuno ancora non piace…(e sono sempre tanto..), a noi dispiace tanto ma festeggiamo ancora di più, perché noi abbiamo una stella grande sul petto, centouno anni di storia..

Noi siamo la Sestrese, e da questa sera signori siamo tornati in Eccellenza!

Numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni. Questa Sestrese nel totale delle ultime due stagioni è la squadra in Liguria che nei due massimi campionati regionali di Eccellenza e Promozioni ha fatto: più punti di tutti (106, per una media di oltre 2 punti a partita); ha vinto più gare di tutti (32); ha fatto più gol di tutti (120, per una media di 2,3 gol a partita); ha preso meno gol di tutti (51, meno di uno a partita)».

