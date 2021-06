COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, prosegue nel suo rafforzamento dei quadri societari, con programmazione e attenzione verso il proprio importante vivaio. In quest’ottica, il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, sono felici di annunciare il ritorno in verdestellato di una persona di grandissime qualità, conoscenze ed esperienze quale MAURO BERNABEI. Già alla Sestrese come responsabile dell’attività di Base dal 2012 al 2016, Bernabei torna per ricoprire un ruolo a 360° nel ruolo di Direttore del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. Voluto fortemente dal D.G. D’Acierno, lavorerà a contatto con il d.s. Catania e il segretario Serra, ma soprattutto si avvarrà della collaborazione sul campo del confermatissimo MICHELE FABIANI (Responsabile Tecnico del Settore Giovanile) e il giovane dal grande futuro già in verdestellato MATTEO PIZZAFERRI (Coordinatore Tecnico della Scuola Calcio). Tanti progetti, dall’avviatissimo e di successo camp estivo (fino al 31 luglio, iscrizioni ancora aperte), agli open-day, ritiri a Voltaggio e al Sassello, il ritorno di importanti tornei a Borzoli, e una crescita continua del movimento con il consolidamento degli attuali già ottimi quadri tecnici e l’inserimento anche di nuove figure qualificate.

A Mauro un grandissimo “in bocca al lupo” da tutto l’ambiente verdestellato.



F.S. SESTRESE Calcio 1919

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!