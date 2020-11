A seguito del grave lutto che ha colpito Mister MARTIN PECORARO per la scomparsa del suo papà. La società Via Dell’Acciaio porge le sue condoglianze, sottolineando il rapporto che li ha legati per 7 anni. E l’affetto che ne è nato.

