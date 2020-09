Arriva dalla redazione di Dilettantissimo la notizia che l’ASD Taggese, squadra ideata quest’estate dal presidente Luca Rangoni, non prenderà parte al campionato di seconda categoria. La principale motivazione è la congestione di squadre nello stesso campo: sarebbero infatti state 4 prime squadre, di cui 3 con settori giovanili e juniores. Quindi circa 25 squadre con un unico impianto sportivo a disposizione per allenamenti e partite ufficiali; inoltre l’attuale situazione Covid-19, soprattutto per quanto riguarda allenamenti e sanificazione, non ha aiutato l’inizio di questa nuova avventura.

