Stando ai soliti bene informati sembrerebbe che alla LAVAGNESE sia terminato il lungo periodo di reggenza del Presidente STEFANO COMPAGNONI. Che ha portato ai fasti la società bianconera facendola risultare la squadra più longeva in Italia di campionati consecutivi in serie D. Al suo posto potrebbe arrivare Anna Durio, ex Presidente di Siena, Rapallo Bogliasco.

