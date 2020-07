LAVAGNESE, CONFERMA IN BLOCCO DELLO ZOCCOLO DURO. La Lavagnese ha deciso di ripartire dallo zoccolo duro della scorsa stagione: di qualche giorno fa è infatti la conferma in blocco di Giacomo Avellino, Joathan Rossini, Simone e Gianfranco Basso, Matteo Alluci, Francesco D’Orsi, Francesco Cantatore, Simone Di Lisi, Cristian Queirolo, Giacomo Bacigalupo, Luca Oneto, Tommaso Perasso. Ecco il comunicato ufficiale:

«Una nuova alba attende la Lavagnese e tutto il calcio italiano, il team del Presidente Stefano Compagnoni e del Ds Simone Adani riparte con una prima serie di conferme. Lo zoccolo duro che nella passata stagione stava facendo ottime cose è stato mantenuto: Giacomo Avellino; Jonathan Rossini; Simone Basso; Matteo Alluci; Francesco D’Orsi; Francesco Cantatore; Simone Di Lisi; Cristian Queirolo; Giacomo Bacigalupo; Luca Oneto; Tommaso Perasso; hanno infatti messo nero su bianco la loro volontà di proseguire il percorso iniziato l’anno passato con lo staff di mister Gianni Nucera.

Altre riconferme sono in discussione e nuovi atleti si aggiungeranno al gruppo che il 10 agosto si ritroverà al Riboli e dal giorno seguente al Daneri di Caperana per iniziare a faticare in previsione di un’annata importante e particolare.

