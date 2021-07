In arrivo il centrocampista Lorenzo Dotto. Il giocatore classe classe ’97, Protagonista della promozione del Ligorna. Segnando 3 reti e fornendo 2 assist in semifinale e finale è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria dei genovesi.

L’approdo di DAGNINO come Direttore Generale dal Ligorna alla LAVAGNESE ha sicuramente inciso sulla decisione del giocatore. Che ha dimostrato di meritare categorie professionistiche.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!