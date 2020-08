Proprio oggi al Riboli riparte la nuova stagione per la Lavagnese, sotto gli occhi vigili del confermatissimo tecnico Nucera. Dopo tante conferme, arriva l’elemento che andrà a completare l’attacco bianconero: si tratta di Daniele Buongiorno, attaccante classe 1994, nell’ultima stagione al Seravezza. Ecco il comunicato ufficiale della società:

«Dopo aver riconfermato la quasi totalità della rosa della passata stagione, la Società ha provveduto a completare il reparto offensivo con un elemento di sicuro valore: in cerca di riscatto dopo l’infortunio che, complice il Covid 19, lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per tutta la stagione.

Daniele Buongiorno, 188 cm di attaccante nato a Castel di Sangro il 10 Febbraio 1994, ne viene da una stagione non rosea in quel di Seravezza; infortunatosi durante la preparazione estiva in Toscana non è riuscito ad esordire complice la pandemia del marzo scorso.

Prima dell’esperienza verdeblù l’attaccante abruzzese ha giocato nel settore giovanile del Genoa, in C2 con Campobasso e Messina, in D con Celano, AlmaJuve Fano, Novese e Roccella e in Eccellenza piemontese con Cavour e Fossano. L’ultima apparizione in gare ufficiali è stata però nella stagione 2018/19 quando ha vinto il campionato di Serie D con la Pianese contribuendo al salto di categoria bianconero con 9 reti in 41 gare.

A Daniele l’auspicio di una stagione esaltante e ricca di soddisfazioni!».

PREPARAZIONE ESTIVA

«All’Edoardo Riboli di Lavagna, prima dei convenevoli, sanificazione delle mani e misurazione della temperatura per tutti, poi ad accogliere i calciatori: il Presidente Stefano Compagnoni, il Direttore Sportivo Simone Adani, il Club manager Davide Focacci, il responsabile marketing Andrea Fusieto Merciari, l’assistente arbitrale Enrico Zanichelli e tutto lo staff tecnico coordinato dall’allenatore Gianni Nucera.

Un’ora di chiacchiere, istruzioni per il nuovo protocollo anti Covid 19, consegna del materiale personale da allenamento e foto di rito.

Da domani martedì 11 agosto Avellino e compagni suderanno sul sintetico dell’Angelo Daneri di Caperana (a porte chiuse) a causa dei lavori di rifacimento del manto lavagnese che inizieranno a giorni».

I convocati:

Portieri – Boschini (2001), Spaggiari (2003) e Cavallo (2004).

Difensori: Avellino, Bacigalupo (1999), Di Lisi (2001), Di Vittorio (2001), Oneto, Orlando (2002), Profumo (2002), Queirolo (2000), Rossini, Scorza (2003).

Centrocampisti: Alluci, Bagnato (2000), Basso G. (1999), Cantatore, D’Orsi, Lauro (2003), Picasso, Romanengo (2000).

Attaccanti: Basso S., Bei (2002), Bonaventura, Buongiorno, Perasso (2001), Tripoli.

