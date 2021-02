La Usd Lavagnese comunica che Gianni Nucera non è più l’allenatore della Lavagnese.

Già da oggi pomeriggio la conduzione tecnica della squadra sarà affidata a Vincenzo Ranieri. Che nelle ultime due stagioni è stato vice di Nucera e allenatore della Juniores bianconera. A Gianni i vanno i ringraziamenti della società per l’eccellente lavoro svolto per anni nel settore giovanile. E nelle ultime tre stagioni in prima squadra. A Vincenzo i migliori auspici per un futuro proficuo e ricco di soddisfazioni.

