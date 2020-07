Dopo aver comunicato l’avvenuta iscrizione del sodalizio presieduto dal Presidente Stefano Compagnoni. Il team bianconero che prenderà parte al suo 19° anno consecutivo in Serie D rende nota la composizione dello Staff Tecnico. Che avrà cura di gestire la rosa in via di definizione.

Confermate in gran parte le figure che fino allo stop per il Covid 19 stavano recuperando punti su punti. L’ Allenatore sarà ancora Gianni Nucera, Vice Allenatore: Vincenzo Ranieri. Preparatore Atletico: Alessandro Mariani. Match Analyst: Simone Tuccio. Fisioterapista: Simone Panizza. Massaggiatore: Andrea Parodi. Non ci sarà invece Fabrizio Genovese, il suo posto come Preparatore dei Portieri sarà preso da Marco Nassano. Che smetterà i panni di giocatore per vestire quelli di mister. Per Marco un caloroso benvenuto nello staff bianconero dopo aver difeso per 89 volte la porta lavagnese.

