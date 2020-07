Come annunciato ieri, la Lavagnese ha reso nota la riconferma di due giovani talenti. Uno è Giovanbattista Romanengo, Bacci per chi lo conosce bene dentro e fuori dal campo. Talento entellino classe 2000 che andrebbe a rinforzare ulteriormente il centrocampo dei bianconeri. Si ringrazia, per la riuscita dell’ operazione, Il presidente Compagnoni, il direttore Adani e per procuratore del ragazzo Del Favero.

