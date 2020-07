Fumata bianca quest’oggi nella sede di via Riboli dove il Ds Simone Adani è riuscito a disporre nuovamente delle prestazioni sportive di Pietro Tripoli.

Il bomber siciliano classe ’87 sarà quindi a disposizione di mister Nucera dall’inizio dopo aver realizzato 2 reti nelle 9 apparizioni da dicembre a marzo scorsi prima del lockdown.

Curriculum di tutto rispetto quello di Tripoli che vanta 39 presenze e 2 reti in Serie B, 144 presenze e 20 reti in Serie C e 69 presenze e 15 reti in Serie D con le maglie di Varese, Ascoli, Mantova, Marsala, Cavese, Pro Vercelli, Pistoiese, Savona, Sambenedettese e Lavagnese.

Saranno ufficialmente promossi dalla Juniores in Prima Squadra anche i 2002 Stefano Orlando e Davide Profumo.

