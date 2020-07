CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA CAMERA

«La A.S.D. Cairese porge le più sentite condoglianze alla famiglia Camera per la scomparsa di Massimo. “Con grande dolore abbiamo appreso la notizia – afferma il presidente Bertone – Massimo Camera, oltre ad aver vestito i colori gialloblù, ha sempre dimostrato vicinanza alla nostra realtà proprio come suo papà Romano, dirigente e grande tifoso della Cairese. Era sempre pronto a dare una mano quando ne avevamo bisogno”. Nella foto, Massimo Camera, proprietario del Gruppo Sanitas di Cairo Montenotte, insieme alla sua famiglia dona un defibrillatore alla nostra società».

LE CONDOGLIANZE DELL’OLIMPIA CARCARESE ALLA FAMIGLIA CAMERA

«Il presidente Dino Vercelli e l’ASD Olimpia Carcarese tutta si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Camera e la società Bragno per la scomparsa di Massimo, vicepresidente del sodalizio biancoverde. Uomo cordiale, generoso, imprenditore serio e capace che ci ha lasciati troppo presto.

“Sono molto addolorato, Massimo per me è stato prima di tutto un amico. Grazie a lui ho iniziato il mio ruolo di direttore sportivo, mi ha sempre dato fiducia ed era sempre pronto al confronto – racconta il DG biancorosso Roberto Abbaldo – Di lui ammiravo la grinta, il dinamismo estremo, la voglia quasi irrazionale di allenare il suo fisico. È stata la persona più competitiva che io abbia conosciuto, aveva grande autostima e ambizione che lo hanno aiutato a creare il mondo Sanitas e i suoi successi imprenditoriali. La sua forza, il suo entusiasmo e la sua determinazione saranno certamente un’eredità, che chi gli è stato vicino non potrà non raccogliere”.

Che la terra ti sia lieve Massimo».