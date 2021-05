Determinato come sempre, passano gli anni ma Salvatore Mango è sempre lo stesso, leader carismatico e trascinatore a 360°. Lo abbiamo intervistato per sentire le sue emozioni per il ritorno sulla panchina della Genova Beach Soccer. L’ex allenatore di Carrarese, Savona, Gozzano, Pro Belvedere Vercelli (tra le altre) una carriera tra Serie C. E Serie D e quell’amore per il Beach Soccer nato quasi per caso nel 2014.

Bentornato mister, dopo 5 anni ritorna alla Genova Beach Soccer, quali sono le sue emozioni, e cosa si aspetta di ritrovare da questo sport che già in precedenza l’ha vista coinvolto?

“Sono emozionato come sempre all’inizio di una avventura, gli anni passano, l’esperienza e l’età che avanza purtroppo (risata) mi aiutano a tratternerla un po di più. Sono contento ed entusiasta di tornare alla GBS, nel biennio precedente siamo cresciuti molto, la società è cresciuta molto, ripartiamo insieme per fare bene, non vedo l’ora di iniziare!”

Lei e’ un vincente nel calcio, oltre che un grande trascinatore, cosa si aspetta dal gruppo storico e quali sono gli obiettivi che la squadra potrà raggiungere?

“Che sono un vincente di questo vi ringrazio, io nella mia carriera ho sempre dovuto fare battaglia, le mie credenziali me le sono dovuto creare da solo per impormi nel calcio e raggiungere il professionismo. Sono contento di questo perché non ho dovuto mai ringraziare nessuno, ma solo me stesso. Sono tornato per i ragazzi, per quel legame che si è creato negli anni, le 2 stagioni 2014 e 2015 le porto nel cuore. So che i ragazzi possono darmi ancora tanto, interpretano questo sport come dei professionisti e tecnicamente possono ancora crescere tanto in questa disciplina.”

Il beach soccer si è evoluto tanto negli anni, cosa si aspetta da questa serie A ?

“Si è evoluto tanto ed ha preso piede a livello nazionale ed internazionale e crescerà ancora, vedi i risultati della nostra nazionale. Nella vita cambiano tante cose e anche nel beach soccer sono cambiate tante cose a livello tattico e fisico come nel calcio anche, ci sono delle mode e un pò tutti ci vanno dietro. Io sotto questo punto di vista rimango un tecnico che ha delle idee semplici e precise, mi adatto al materiale che ho a disposizione. Ho sempre fatto così anche nel calcio. Ho dei ragazzi davvero duttili che si mettono a diposizione della causa senza risparmiarsi, possiamo giocare in tutti i modi. La Serie A è davvero competitiva, ci sono squadre che investono tanto e sono piene zeppe di stranieri fortissimi. Noi dobbiamo farci trovare pronti con i nostri ragazzi del posto e ripetere quello che è stato fatto di buono le passate stagioni, poi possiamo pensare di alzare l’asticella e pensare in grande, ma dipende tutto da noi e dalla nostra voglia di stupire!”

Un saluto ed un messaggio agli appassionati di beach soccer genovesi che in questi anni hanno iniziato a seguire con affetto la Genova beach Soccer!

“Colgo l’occasione per salutare gli appassionati di Beach Soccer genovesi che sono cresciuti negli anni, questa società ormai è una realtà solida per la nostra città e questo seguito non mi sorprende. Tengo a sottolineare che il gruppo di lavoro societario e di squadra fa tutto questo per portare in alto il nome di Genova in Italia. E cercando di fare il meglio possibile, senza scopo di lucro nonostante il fatto che tanti di noi hanno fatto calcio ad ottimi livelli e toccato il professionismo. Vogliamo mandare un messaggio di sportività alla Città, il beach soccer è questo lealtà e spettacolo in un contesto unico. Ma sicuramente “sportivamente” parlando venderemo cara la pelle contro tutti, il nostro DNA ci impone questo, vogliamo arrivere più in alto possibile per noi e per Genova!”

