Si aprono domani i termini per le richieste di rimborsi a fondo perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche. “Dalle 10 di domani alle 14 del 17 novembre prossimo. Ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le Ssd e le Asd titolari di un contratto di locazione potranno sul sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto e per un contributo per le spese di utenze e per eventuali costi sostenuti per le sanificazioni. Chi lo ha già ricevuto la scorsa volta non deve ripresentare la domanda, lo riceverà automaticamente”. Sul bonus di novembre per i lavoratori del settore sportivo ha aggiunto: “Attendiamo il trasferimento dei fondi dalla Ragioneria dello Stato tra domani e dopodomani e cominceremo ad accreditare i bonus. Ricordo che chi non ha più un contratto in essere ma lo aveva in precedenza può cliccare e chiedere il bonus”. Il ministro ha poi concluso: “Siamo nella fase più acuta dell’emergenza, ma i soldi non mancano. Abbiamo stanziato centinaia e centinaia di milioni che arrivano a decine di migliaia di strutture sportive. Lo sport di base è fondamentale e deve subire il minor numero di danni possibile”.

