Il LEVANTO CALCIO ringrazia LUCA E NICOLA per il lavoro fin qui svolto con passione, competenza amicizia e sacrificio, anche nonostante le numerose assenze ed i disagi causati dalla pandemia e dagli infortuni, augurandogli ogni futura fortuna lavorativa, personale e sportiva.

Il LEVANTO CALCIO contestualmente da il benvenuto a MASSIMO CARRODANO, che anche oggi, e più volte in passato, ha dimostrato il suo affetto per la città di Levanto, il suo territorio ed il movimento calcistico che vi fa riferimento, ed augura, a lui e a SAMUELE BAGNASCO, buon lavoro per lo sprint finale ai fini del raggiungimento degli obbiettivi societari.