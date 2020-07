LEVANTO, DUE GIOVANI RINFORZI DAL RIVASAMBA. Continua il calciomercato per il Levanto, che sta proseguendo in una campagna di rafforzamento: dopo gli arrivi in rosa di Costa e Marozzi dal Canaletto, ecco due giovanissimi (2001) dal Rivasamba. Si tratta di Denis Barbagallo e Giacomo Andaloro. Il comunicato della società:

«Il Levanto Calcio – dopo gli inserimenti in rosa dell’attacante Costa e del difensore Marozzi – acquisisce le prestazioni sportive dell’esterno DENIS BARBAGALLO e del difensore GIACOMO ANDALORO. Entrambi del 2001, quali prestiti dal RIVASAMBA, i valenti ragazzi erano richiesti dal altre compagini di pari categoria, ma sono stati concessi al Levanto grazie alla storica e consolidata collaborazione tra le due Società».

Nella foto (da sinistra a destra): IL DG SASSARINI, ANDALORO, BARBAGALLO E IL DSGS BECCARELLI

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!