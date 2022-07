COMUNICATO STAMPA del 4 Luglio 2022

Lo scorso 27 giugno scorso si è svolta presso l’area ricreativa dello Stadio “Scaramuccia-Raso” in Levanto, l’Assemblea Elettiva del LEVANTO CALCIO.

E’ la seconda, dopo la rifondazione/fusione del 2017. Dopo la relazione del Presidente che ha elencato gli ottimi risultati conseguiti in questi 5 anni nonostante le importanti problematiche legate al Covid che ha mandato in sofferenza anche lo sport dilettantistico, ha preso la parola il Segretario/Economo che ha presentato il conto economico 2021 contraddistinto, come i precedenti, da virtuosità ed equilibrio contabile che hanno sempre caratterizzato la Neo Società Rivierasca.

Si è poi preceduto alle operazioni di voto, curate con dovizia dalla socia storica ALBERTA PERRONE, e successivamente alla prima riunione del Consiglio Direttivo dal quale sono risultate le seguenti cariche:

RIELETTO con voto plebiscitario il valido PRESIDENTE DIMITRI QUEIROLO, che assume anche la carica provvisoria di tesoriere, Vice-Presidente Vicario ENRICO MAGGIANI, Vice Presidente RENZO CURRARINO, Segretario PIERGIORGIO BUSSANI, Revisore dei Conti il nuovo entrato, già Dirigente Accompagnatore, CORRADO BAIETTO, Consiglieri LUCA BECCARELLI (storico responsabile del Settore Giovanile, che tanti talenti sta producendo), MARIO CARIDI ed ETTORE CURRARINO (anche quest’ultimo un nuovo ingresso già accompagnatore/collaboratore prima squadra).

Il rieletto Presidente ha ringraziato, per il grande lavoro svolto in questi cinque anni, anche e particolarmente, i due membri del Consiglio Direttivo uscente che non si sono ricandidati per motivi personali e familiari, pur rimanendo soci: MARCO LAGAXIO (che comunque continuerà l’attività di Allenatore nella categoria Allievi) ed il probiviro (principale autore del Codice Etico, del quale orgogliosamente la Società va fiera) WALTER CARLO SATTA.

Il segretario della Società LEVANTO CALCIO,

Piergiorgio Bussani