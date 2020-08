La società S.C.D LIGORNA 1922 è orgogliosa di ufficializzare l’arrivo di Simone Bottino, classe 1996, nelle ultime stagioni alla Goliardica e al Pietra Ligure.

Difensore centrale che fa della rapidità e del temperamento le sue doti migliori. Bottino andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Monteforte.

La Dirigenza accoglie a “casa” un ragazzo con tanta voglia di crescere ancora, nella speranza di raggiungere insieme obiettivi importanti nel presente e nel futuro.

Benvenuto Simone

La società S.C.D LIGORNA 1922 comunica ufficialmente di aver trovato l’accordo per la nuova stagione 2020/2021 con Lorenzo Dotto. Centrocampista centrale, classe 1997, scuola Sampdoria, unisce una grande qualità tecnica a un’ottima visione di gioco. In passato ha collezionato numerose presenze e reti in serie D ed Eccellenza con le maglie del Sestri Levante, Lavagnese e Genova Calcio. Approda al Ligorna, dopo una stagione alla Goliardica, con tanta voglia di far bene e di contribuire alla crescita della società. La Dirigenza è lieta di dargli il benvenuto e gli augura di poter rivivere con la nuova maglia le grandi emozioni vissute nelle scorse stagioni.

Benvenuto Lorenzo!

