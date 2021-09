Il LIGORNA starebbe per concludere la trattativa con MARCO SILVESTRI centrocampista classe 1999.

Il ragazzo, scuola Genoa, aveva già militato nel LIGORNA nella stagione d’oro che portó la squadra genovese alla finale play off di Serie D 2018/2019 contro l’Inveruno contribuendo attivamente a questo traguardo e disputando 30 partite nelle quali andò a segno per 4 volte.

Questo eccezionale campionatoy lo portó a vestire la maglia dell’Avellino squadra di Serie C con grandi tradizioni, con la quale è sceso in campo 30 volte negli ultimi due campionati.

Le nostre indiscrezioni ci dicono che il giocatore si stia già allenando con i biancoblu allenati da Mister Luca Monteforte.

Il trainer che in quella stagione lanció il ragazzo in prima squadra.

Tanti indizi che ci portano a formulare questa considerazione.