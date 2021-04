Un nome che non ha bisogno di presentazioni: Gaston Andres Javier Cellerino è ufficialmente un giocatore del Ligorna! Alla sua seconda esperienza italiana, dopo quella vissuta nel Livorno di Aldo Spinelli dal 2009 al 2013, il calciatore argentino di origini siciliane è il nuovo attaccante fortemente voluto dal Patron Saracco.

36 invece furono le presenze col club labronico, con in mezzo esperienze al Celta Vigo, al Racing con Cholo Simeone ed a La Calera in Cile.

