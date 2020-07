LIGORNA, COLPO GROSSO: TORNA ROMEI. Dalle indiscrezioni di mercato arrivate a Dilettantissimo, Simone Romei, attaccante classe 1990, sarà il prossimo attaccante del Ligorna.

L’accordo pare sia stato raggiunto ieri sera.

Per Romei si tratta di un ritorno in biancoblu. Nella stagione 2014/2015 infatti vinse il campionato di Eccellenza proprio nelle fila del Ligorna; squadra con la quale, nella stagione successiva giocò anche in serie D. Romei ha vissuto la sua stagione migliore con la Genova Calcio – Campionato 2017/2018 – quando esultò ben 26 volte (numeri da Scarpa D’Oro). L’anno successivo, alla Rivarolese, ha realizzato 19 reti che valsero lo spareggio play off per salire in Serie D; nella stagione 2016/2017 invece ha vinto il campionato di Eccellenza con la maglia dell’Albissola, andando in gol 13 volte.

Se le voci fossero vero il Ligorna si assicura uno dei migliori attaccanti del panorama ligure.

