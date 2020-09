Ligorna conferma una notizia che già aveva dato qualche giorno prima.

Ieri pomeriggio era uscita una voce che Stefano D’Agostino, top player del campionato di eccellenza, sarebbe stato contattato da un club professionistico e, in funzione di un accordo tra gentleman con il presidente Alberto Saracco, avrebbe potuto andare via.

Lo stesso presidente smentisce questa voce, anche se non ce n’era bisogno e aggiunge:

“Stefano D’Agostino ha firmato sta bene e sta lavorando sodo, come il resto della rosa, per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio della stagione. Mi dispiace dover perdere del tempo a smentire voci inesistenti messe in giro ad arte per destabilizzare un gruppo forte ed omogeneo che sta crescendo al Ligorna. Non so da dove possano essere uscite. Sono rammaricato perché siamo abituati guardare in casa nostra e a parlare della nostra squadra. Sentire certe cose mi fa pensare che non tutti facciano come noi”