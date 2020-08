La Società S.C.D LIGORNA 1922 è lieta di annunciare di aver tesserato ufficialmente Stefano D’Agostino per la stagione 2020/2021.





Seconda punta, classe 92, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha vestito le maglie di Trieste, Catanzaro, Pontedera e Poggibonsi rispettivamente in Lega Pro, Prima e Seconda Divisione. La sua consacrazione come giocatore importante avviene a Fondi in Serie D dove segna a ripetizione. (22 gol in 21 partite). Nel dicembre del 2017 approda al Taranto dove diventa simbolo, giocatore determinante e addirittura capitano nei 3 anni in Serie D. L’anno scorso a gennaio passa al Floriana in Serie A maltese dove vince il campionato e si qualifica per i preliminari di Champions League. Stefano D’Agostino è considerato un talento naturale dotato di grande qualità e con innata visione di gioco. La sua enorme qualità e la sua esperienza, possiamo oggi dire con orgoglio, che verranno messe a disposizione della nostra squadra. La società ringrazia Stefano e il suo procuratore per la fiducia riposta nei nostri confronti, nonostante le tante richieste, e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con la nostra maglia.

Benvenuto Stefano!

La società S. C. D. LIGORNA 1922, in vista della stagione calcistica 2020-2021, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Luca De Martini.

L’ esterno d’attacco, classe ’97, è un giocatore eclettico che fa della rapidità la sua arma migliore. Giunge in bianco azzurro dopo un’ ottima stagione in Goliardica e un passato importante che l’ ha visto protagonista con la maglia del Savona, Finale e Genova Calcio. La Dirigenza augura a Luca le migliori fortune personali e di squadra, certi che darà il suo prezioso contributo.

La S. C. D. LIGORNA 1922 è felice di poter annunciare di aver tesserato ufficialmente Simone Romei per la stagione 2020/2021.

Il centravanti, classe ’90, con un fiuto del gol decisamente importante, nell’ultime stagione ha militato rispettivamente nell’ Albissola, Genova Calcio e Rivarolese totalizzando complessivamente 57 reti. A lui il bentornato da parte di tutto il bianco azzurro!

La società S.C.D LIGORNA 1922 è lieta di comunicare l’arrivo di Andrea Anselmo, per la stagione sportiva 2020-2021.

L’ esterno, classe ’93, abile in fase offensiva, abbina la corsa al suo prezioso mancino. Approda in bianco azzurro dopo le annate con le maglie di Finale e Savona. La Dirigenza gli augura una stagione ricca di successi.

