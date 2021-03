Lo S.C.D. Ligorna 1922 comunica di avere tesserato Andrea Tracanna, attaccante marchigiano classe 2000. (nella foto con gli allenatori Matia Costigliolo e Luca Monteforte). Cresciuto nelle giovanili della Sambenedettese, ha giocato in Serie D col Montegiorgio. Ed in Eccellenza con San Marco Lorese e Molassana. Si ringraziano l’agente Gigi Marraffa e la Società Molassana Boero 1918 per la preziosa collaborazione nel concludere positivamente la trattativa.

Lo S.C.D. Ligorna 1922 comunica di avere tesserato il portiere Armando Prisco (nella foto con Mister Monteforte), ex calciatore di Little Club, Canicattì, ACR Messina, Igea 1946, Savona, Pergolettese e settore giovanile del Genoa cfc 1893.

Buon lavoro Armando!

Lo S.C.D. Ligorna 1922 comunica di avere acquisito i diritti sportivi del centrocampista Andrea Ruffino, classe 1995, ex calciatore di Real Fieschi e Rivasamba H.C.A.

Il Presidente Alberto Saracco (nella foto con Mister Monteforte ed il neoacquisto) ringrazia sentitamente quest’ultima Società per la disponibilità a cedere il giocatore.

Benvenuto Andrea!

