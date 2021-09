La società SCD Ligorna 1922 comunica ufficialmente un nuovo innesto in società: Matteo Calautti durante la stagione 2021/22 sarà il nuovo Responsabile della Comunicazione e Ufficio Stampa biancoblù.

Da più anni impegnato nella comunicazione sportiva in regione su più fronti, sarà suo il compito di coordinare questo settore nella stagione del ritorno in Serie D. «Sono contentissimo di questa nuova avventura e onorato di quest’opportunità», afferma Matteo, «ringrazio il Presidente e la dirigenza per la fiducia dimostratami».

Ufficio Stampa SCD Ligorna 1922