Ieri la conferma di Stefano Botta, con il centrocampista per un altro anno in Biancoblù. Oggi invece l’annuncio del primo colpo di mercato in vista del campionato di Serie D: in arrivo dall’Imperia bomber Luca Donaggio.

Classe ’97, l’attaccante scuola Genoa si è contraddistinto nelle ultime stagioni con le maglie di Vado e Imperia. In maglia rossoblù nel recente passato un campionato di Eccellenza da protagonista impreziosito da 19 reti e dalla promozione del Vado in Serie D. Nelle ultime due stagioni invece esperienza importante all’Imperia, prima in Eccellenza e poi in Serie D, campionato nel quale ha chiuso con 12 goal in 33 partite, con i Nerazzurri che hanno ben figurato.

Per Luca dunque nuova avventura in biancoblù con l’augurio che sia una stagione ricca di soddisfazioni.