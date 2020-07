Il LIGORNA, secondo le nostre indiscrezioni, dovrebbe aver concluso per il ritorno del difensore classe ’96, FEDERICO BRUSACÀ. Nel suo passato ha vestito le maglie di: Lavagnese e Ghivizzano nel campionato di Serie D. Miltando anche in Lega Pro con Lumezzane e Lucchese.

Tra le prime riconferme si parla di MATTIA PLACIDO, difensore classe ’95. Anche lui ha militato tra i campionati di Serie D e Lega Pro. Vestendo le maglie di: Pordenone, Pistoiese, Savona, Lavagnese, Massese, Gavorrano e Follonica.

Mentre tra le trattative in fase di conclusione dovrebbe esserci quella di Menegazzo che potrebbe firmare ad inizio della prossima settimana.

