Amichevole di “lusso” al LIGORNA questo pomeriggio.

I padroni di casa guidati da mister Monteforte hanno affrontato la compagine del Marassi

Gli ospiti di mister Gullo disputano un’ottima gara considerando le sole due settimane di preparazione.

Il risultato finale è di 3-2 per il LIGORNA, ma tante le note positive da annotare per i rosanero.

Padroni di casa che stanno allestendo una squadra importante e saranno sicuramente una delle pretendenti alla vittoria finale per il campionato di Eccellenza.

Gli ospiti, come detto, hanno fatto un’ottima impressione e potrebbero essere l’oursider del campionato di promozione.