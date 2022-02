COMUNICATO

La società Ligorna, nella persona del Presidente Saracco, ha deciso che l’incasso della partita di domani alle 14:30 contro la Sc Caronnese verrà totalmente devoluto alla famiglia del nostro compianto Marco Santeusanio.

Si chiede a tutti i nostri tesserati e ai loro familiari la cortesia di manifestare concretamente un gesto di grande solidarietà. Chi non potesse partecipare alla partita di domani potrà ugualmente devolvere un contributo presso la nostra segreteria recandosi Tullio Mancinelli, Segretario della società, per effettuare la donazione. Si specifica che, vista l’iniziativa, per la sfida di domani non saranno validi né abbonamenti né accrediti stampa.

La società Ligorna e la famiglia di Marco ringraziano tutti per la solidarietà e l’affetto dimostrato in questi giorni veramente tristi, delicati e che nessuno di noi avrebbe mai voluto e dovuto affrontare.

#TuttiUnitiPerMarco