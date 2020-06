Stando ad alcune indiscrezioni arrivate alla redazione di Dilettantissimo. Il forte attaccante, classe ’94, Edoardo Mura sarebbe in procinto di accordarsi con il Ligorna del presidente Alberto Saracco. Mura , che lo scorso campionato aveva militato nelle file della GOLIARDICA giocando 13 partite e realizzando 9 reti. Questa dovrebbe essere la stagione del rilancio dopo l’infortunio patito un anno e mezzo fa, circa. Anche se, va detto, che la media gol rimane altissima. Nel caso in cui il LIGORNA venisse ripescato in serie D, per Mura sarebbe un doppio salto.

Abbiamo contattato la dirigenza del LIGORNA, che per bocca del direttore generale conferma l’incontro con il forte attaccante. Ma non conferma ne smentisce la conclusione della trattativa.