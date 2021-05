IL CALCIATORE PENSANTE

Da questa frase nasce il Centro di Formazione Scuola Calcio Ligorna in collaborazione con lo storico marchio del San Michele.

Il calcio è in piena evoluzione e le abitudini dei bambini di oggi sono profondamente cambiate. La sedentarietà e l’assenza della strada, palestra di vita, pesano sulle capacità psico-motorie di chi si affaccia allo sport.

Nel calcio che verrà sarà sempre più importante creare l’atleta in tutte le sue componenti, per poter sviluppare al meglio le capacità tecniche e di scelte di gioco indispensabili nel calcio moderno. L’aspetto ludico sarà al centro di ogni seduta di allenamento. Un bambino sorridente e contento apprende di più a livello cognitivo e risponde meglio ad ogni richiesta che gli verrà proposta.

