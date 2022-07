Dopo il rinnovo di Botta, Scannapieco e Donaggio è il momento del primo colpo di mercato del Ligorna: ufficiale la firma di Loris Damonte, direttamente dalla Serie C.

Difensore e centrocampista centrale, classe ’90, Damonte nasce calcisticamente nel Genoa per poi intraprendere una brillante carriera tra i professionisti: Alessandria, Varese, Messina, Pistoiese, Sambenedettese, Gavorrano, Albissola, Renate e Feralpisalò le piazze in cui ha giocato, tra Serie B e Serie C.

Da sottolineare, in particolare, la sua stagione al Varese culminata con la finale Playoff di Serie B persa contro la Sampdoria nel 2012, così come la semifinale Playoff di Serie C contro il Palermo durante la passata stagione con la maglia della Feralpisalò.

Tredici stagioni tra i professionisti, impreziosite da 326 presenze e 17 reti. Un curriculum di altissimo profilo che non potrà che arricchire la rosa a disposizione di Mister Roselli durante il prossimo campionato di Serie D.

Da parte della società l’augurio che sia un campionato ricco di soddisfazioni, sia personali sia di squadra.