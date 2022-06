Dopo la firma di Capitan Botta è ora il turno di un altro rinnovo: quello di Paolo Scannapieco, uno dei giocatori simbolo della passata stagione in Serie D. Sarà ancora suo il compito di guidare la difesa biancoblù durante il prossimo campionato di Serie D.

Difensore centrale classe ’97, nato a Pietra Ligure e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è stato uno dei migliori centrale difensori centrali di tutto il Girone A di Serie D nelle ultime due stagioni sia con la casacca dell’Imperia sia con quella del Ligorna.

Dopo l’importante esperienza nel settore giovanile rossoblù per lui avventure con Virtus Bergamo, Inveruno e soprattutto Pavia, squadra nella quale ha disputato un campionato da protagonista nel 2018, prima del suo ritorno in regione con la maglia del Vado. Poi l’Imperia, colori difesi per un anno e mezzo prima della sua firma con il Ligorna, di cui è diventato anche vicecapitano durante la passata stagione.

Queste le parole di Paolo Scannapieco: «Sono molto orgoglioso e contento di proseguire con il Ligorna anche quest’anno. Abbiamo riscontrato una stima reciproca, sia da parte mia nei confronti della società sia viceversa. Sono contentissimo di far parte di questa grande famiglia e non vedo l’ora di iniziare di nuovo».

A Paolo un in bocca al lupo da parte di tutta la società per un’altra splendida stagione insieme.