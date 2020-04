ACCADDE IL… 16/05/2010: LIGORNA, SALVEZZA THRILLING

All’andata finì 1-0 per il Ligorna. Il 16 maggio di esattamente 10 anni fa la Nuova Cartusia è chiamato a ribaltare il risultato per rimanere in Promozione. I play-out, si sa, sono un terno al lotto: e la Nuova Cartusia lo sperimenta sulla propria pelle: passata prima in vantaggio e poi addirittura sul 3-0, il Ligorna nei minuti finali sigla prima l’1-3 e il definitivo 2-3 addirittura al 94′: di Cilia e Branca le marcature biancoblu dal peso specifico incredibile. Rivediamo quella partita folle con le immagini del nostro Enrico Figus e il servizio di Giacomo Grassi.

