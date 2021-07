LIGORNA SCATENATO SUL MERCATO!!!

Sono giorni caldi per il mercato delle società di Serie D e la neopromossa LIGORNA si sta muovendo con astuzia mettendo praticamente a segno diversi colpi di mercato che si aspetta solo di ufficializzare.

Dall’Imperia come ufficializzato dalla società arriverà PAOLO SCANNAPIECO, difensore centrale.

Il classe 97 scuola Genoa ha vestito anche le maglie di INVERUNO, PAVIA, VADO e VIRTUS BERGAMO.

In fase di conclusione anche la trattativa che porterà in maglia bianco blu il giovanissimo difensore centrale ALESSIO GARBARINI 19 anni scuola Virtus Entella.

Nel pacchetto arretrato arriverà anche Djibrill Pare. Il difensore classe 1998 originario del Burkina Faso con un passato nel Savona e nel Finale ha una forza fisica prorompente.

Colpi ad effetto anche per il centrocampo dove sta per arrivare GABRIELE RAJA che, nonostante la sua giovanissima età (classe 2000) ha già ottenuto una promozione in serie C tra le fila dell’ALBISSOLA. RAJA scuola Genoa proviene dall’AREZZO dopo una esperienza al GIANA ERMINIO.

Ma non è finita dal SESTRI LEVANTE sembra vicinissimo ad arrivare ANDREA CIRINCIONE classe 1997. L’esterno sinistro nello scorso campionato ha scardinato diverse difese avversarie servendo assist su assist oltre ad andare in rete in altre occasioni.

CIRINCIONE nasce nelle giovanili della VIRTUS ENTELLA per poi approdare prima alla LAVAGNESE e più al SESTRI LEVANTE.

Più complicata la pista che porta all’Italo brasiliano ALEX JEANTET l’ala che ha fatto volare il POINT D’ONNAZ in serie D nello scorso campionato. JEANTET nel passato ha anche vestito la maglia del BRA.