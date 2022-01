Si dividono le strade del Ligorna e di Armando Prisco, portiere classe 1997 cresciuto nel Genoa. L’estremo difensore ha vestito la casacca biancoblù nelle ultime due stagioni. Conquistando anche l’Eccellenza quest’estate e il ritorno in Serie D, facendosi trovare sempre pronto anche quest’anno quando chiamato in causa.

«Ci tengo a ringraziarlo a nome di tutta la società», commenta il Presidente Saracco, «per la sua serietà e il suo impegno». «Un ragazzo sempre disponibile, umile e vero uomo squadra», continua il Patron, «un grande uomo prima che un grande portiere per cui le porte del Ligorna saranno sempre aperte».

