Dopo le firme di Cericola e Cipolletta il Ligorna mette a segno il terzo colpo del mercato di gennaio. Il nuovo arrivo è Gianmarco Fiory, portiere classe ’90 di grande esperienza tra Serie C e Serie D.

Nato a Capri e cresciuto nelle giovanili della Juventus, Fiory è reduce dall’esperienza al Bari in Serie C, conclusasi in estate. Nella sua carriera ha vestito casacche importanti come quelle di Pavia, Juve Stabia, Lumezzane, Gozzano, Arzanese, Casale e Bari, nonché quella del Savona nella nostra Liguria. Per lui la bellezza di 109 presenze tra Lega Pro, Serie C e Coppa Italia Serie C, nonché 25 in Serie D.

La società dà il benvenuto a Fiory e si augura le migliori soddisfazioni sia di squadra sia personali di qui a fine stagione in Serie D.

