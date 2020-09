Colpo grosso del Ligorna che prende il top player BOTTA per la difesa questo il comunicato ufficiale della società biancoblù

Con grandissima soddisfazione La Società.C.D LIGORNA 1922 comunica di aver tesserato ufficialmente Stefano Botta per la stagione 2020/2021

Nato a Como il 3 novembre 1986, ha esordito nel Lugano nel 2004, per poi passare al Genoa nel 2005, due stagioni straordinarie e ricche di soddisfazioni per il giocatore che conquista due promozioni consecutive passando dalla serie C1 alla serie A. In particolare in quel campionato di serie B 2006/2007 non era facile ottenere il salto di categoria in quanto tra le contendenti c’erano club del calibro di Juventus e Napoli che assieme al Genoa approderanno nella serie principe del campionato italiano.

Botta l’anno successivo passa al Cesena, quindi al Vicenza e alla Ternana, prima di tornare in Liguria all’Entella nel 2014.

L’aria della Liguria porta decisamente bene a Stefano Botta che conquista con la Virtus Entella la prima storica promozione in serie B con i biancoblù del presidentissimo Gozzi squadra con cui giocherà anche la stagione successiva.

Le tappe successive saranno: Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro.

Oggi il ritorno in Liguria per la terza volta nella sua carriera con la maglia del Ligorna.

In bocca al lupo Stefano da parte di tutta la Famiglia Ligorna 💙🤍⚽💪