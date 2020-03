LIGORNA UNDER 16: giorni difficili per tutti a causa dell’emergenza mondiale causata dal virus COVID-19. Sul web sono molti i video comici che circolano. Ma i nostri dilettanti come staranno affrontando la quarantena? è il turno del LIGORNA UNDER 16, ecco come si passano la palla da una casa all’altra:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL COLLI ORTONOVO!