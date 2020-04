18 aprile: LIKE PARADE: LA CLASSIFICA DEI GOL DELLA SETTIMANA LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE GOL: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.

Ecco il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE della settimana (18 aprile)?

Il vincitore della LIKE PARADE di questa settimana è, a mani basse… SAVIO AMIRANTE! L’attuale mister del Vallescrivia, con questa sua storica galoppata con la maglia della Lavagnese si aggiudica infatti la stragrande maggioranza dei vostri apprezzamenti social! Un buonissimo riscontro anche per Carbone del Rapallo Rivarolese, che sale sul secondo gradino del podio senza soffrire troppo. Al terzo posto il sempreverde Crosetti e la sua bellissima rete con la maglia del Little Club. A seguire Carboni e Rebolini, che si sono battagliati sino alla fine l’ultimo gradino di questa classifica.

QUESTA ERA LA LIKE PARADE ! (18 APRILE) ECCO LE ALTRE NUOVE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

