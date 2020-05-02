02 MAGGIO, LIKE PARADE: LA CLASSIFICA DEI GOL DELLA SETTIMANA LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE GOL: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.
Questo il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE della settimana (02 maggio)?
A trionfare oggi è la rete di De Vincenzo con la maglia del Via dell’Acciaio! Il giocatore del Borzoli infatti, pubblicando il gol sulla sua pagina personale facebook, ha guadagnato un numero impressionante di Like, vincendo così la nostra speciale classifica! A seguire, il gol di Donaggio (che aveva trionfato invece su Instagram) con la maglia del Vado; leggermente staccati Alarcon, Scalzi e infine Orlando.
E QUESTA ERA LA LIKE PARADE! (18 APRILE) ECCO LE ALTRE NUOVE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO: ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI DEDICATO A: CHIEDETECI UN RICORDO… PROVEREMO A RIPROPORVELO I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE. DILETTANTISSIMO XD (SU IG): UN VIDEO AL GIORNO PER STRAPPARVI UNA RISATA PRIMA DI CENA! CAPITANO, MIO CAPITANO: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN CAPITANO NEL MONDO DEI DILETTANTI C’E’ SOLO UN PRESIDENTE/DIRIGENTE: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN PRESIDENTE UNO… IN PIÙ: INTEVISTA ESCLUSIVA A UN GRANDE NUMERO UNO DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO
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