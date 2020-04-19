LIKE PARADE, AMARCORD EDITION: LA CLASSIFICA DEI RICORDI CHE ABBIAMO RACCOLTO QUESTA SETTIMANA (19 APRILE). E COME AL SOLITO, LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE AMARCORD DAI NOSTRI ARCHIVI: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.
(19 APRILE) Ecco il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE (Amarcord Edition) della settimana?
Il post di questa partita ha spopolato grazie a Facebook e a tutte le vostre condivisioni! Su Instagram il più popolare è invece il ricordo secondo classificato, quello del match VALLESTURLA, VALFONTANABUONA.
VINCE IL RICORDO DI CERTOSA – C.E.P.!
Il 24 maggio di 5 anni fa il Certosa di Mister Fabio Carletti superava Campese, San Bernardino e Ceparana ai play-off ed otteneva una storica Promozione. Riviviamo insieme quei momenti:
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QUESTA ERA LA LIKE PARADE! (18 APRILE) ECCO LE ALTRE NUOVE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO: ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI DEDICATO A: CHIEDETECI UN RICORDO… PROVEREMO A RIPROPORVELO I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE. DILETTANTISSIMO XD (SU IG): UN VIDEO AL GIORNO PER STRAPPARVI UNA RISATA PRIMA DI CENA! CAPITANO, MIO CAPITANO: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN CAPITANO NEL MONDO DEI DILETTANTI C’E’ SOLO UN PRESIDENTE/DIRIGENTE: INTERVISTA ESCLUSIVA A UN PRESIDENTE UNO… IN PIÙ: INTEVISTA ESCLUSIVA A UN GRANDE NUMERO UNO DEL NOSTRO CALCIO DILETTANTISTICO