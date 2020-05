(3 maggio) Ecco il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE (Amarcord Edition) della settimana?

A trionfare questa settimana è il ricordo legato al match Casarza Ligure – San Desiderio (Clicca qui per l’articolo)

Casarza e San Desiderio si affrontano per ottenere la permanenza in Promozione girone B. Ai padroni di casa basta il pari, mentre i gialloblu devono vincere per salvarsi. Dopo un primo tempo bloccato, al 56′ decide l’incornata di Moussau, che regala ai levantini un’agognata salvezza. SanDe torna invece in Prima Categoria.

Questo era… “LIKE PARADE, Amarcord Edition” del 3 maggio 2020

