LIKE PARADE, AMARCORD EDITION: LA CLASSIFICA DEI RICORDI CHE ABBIAMO RACCOLTO QUESTA SETTIMANA. E COME AL SOLITO, LA FATE VOI! QUESTA SETTIMANA VI ABBIAMO PROPOSTO CINQUE AMARCORD DAI NOSTRI ARCHIVI: SOMMANDO I VOSTRI “MI PIACE” SU FACEBOOK E INSTAGRAM E LE VOSTRE CONDIVISIONI ABBIAMO STILATO QUESTA CLASSIFICA.

Ecco il video realizzato dalla nostra redazione: chi avrà vinto la LIKE PARADE (Amarcord Edition) della settimana?

Il ricordo che ha ricevuto più apprezzamenti attraverso i nostri social è il nostro servizio di CANALETTO-BAIARDO del 19/14/15, terminata 1-2 in favore dei draghetti che proprio in questa occasione conquistarono l’Eccellenza dopo una stagione da favola. Il secondo ricordo più votato è il reperto più “vintage”, CICAGNA-BOLZANETESE; a seguire la Promozione del SAN DESIDERIO dopo la vittoria netta per 3-0 sul Burlando; in quarta posizione il LAGACCIO di Rosario Granvillano, che vinse per 2-3 in casa del Baiardo; infine chiude al quinto posto l’incontro datato 2011/2012 tra LIBERI SESTRESI e PIEVE, con la promozione dei primi in Promozione. Ci rivediamo la prossima settimana con l’Amarcord edition della nostra Like Parade!

Stay Tuned!

Avete visto LIKE PARADE, Amarcord Edition. Alla prossima settimana con una nuova classifica!

